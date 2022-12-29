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Блогер из Латвии попросил политубежища
Запад окутан фейками и враньем, псевдоценностями и недодемократией. И люди, которые вдруг "выныривают" из этого информационного поля, получают словно ушат ледяной воды.
Свет, газ и отопление, оказывается, не роскошь, а обычные бытовые удобства. В этом убедился Роман Самуль, который приехал в нашу страну из Латвии и попросил политического убежища. То, что в Беларуси люди могут позволить себе не волноваться из-за коммунальных тарифов и доступности продуктов в магазинах, поразило молодого человека.
Сейчас день, а у меня горит свет. В Латвии я такого себе не позволил бы, потому что электричество сумасшедших денег стоит. Также в Латвии рассказывают, как в Беларуси все плохо, как люди здесь выживают, кушать им нечего, ездят на жигулях - в общем все у них плохо, но как говорится, клин клином надо вышибается. Надо реально показывать, как тут люди живут в своих собственных квартирах, как работают, не парятся и знают, что их ожидает, а не как у нас, сидишь на пороховой бочке и не понимаешь, сможешь ли завтра позволить себе сходить в магазин. Поэтому пора это показывать, заканчивать со всей этой ерундой, которую гонят наши прозападные СМИ, и показать ту реальную действительность, которая есть.
Delfi: цены на продукты огромные!
Лишний повод порадоваться переезду Роман получил, узнав о прогнозах рижского банковского консультанта. Выяснилось, что хлеб в Латвии имеет все шансы подорожать до 10 евро. Вы можете себе представить хлебушек за 30 рублей? Это в 15-20 раз дороже, чем у нас.
О чудовищном росте цен на продовольствие пишут и в Литве. Журналисты отмечают, что привычки покупателей быстро меняются, а также дают советы, как сэкономить еще больше. Продукты в магазинах литовцы теперь покупают подешевле, более того, даже из-за минимальной экономии десятками тысяч ездят в соседнюю Польшу. Советы экспертов просты: чаще покупать крупы и макароны, поскольку это самый бросовый (пока еще) продукт, при этом высококалорийный. Есть и другой совет: уделять больше внимания здоровому образу жизни, который предполагает скромность в пищевых запросах. Переводя с экспертного на человеческий: если нечего есть - бегайте! Бегайте за макаронами...
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