Блогер из Латвии попросил политубежища

Сейчас день, а у меня горит свет. В Латвии я такого себе не позволил бы, потому что электричество сумасшедших денег стоит. Также в Латвии рассказывают, как в Беларуси все плохо, как люди здесь выживают, кушать им нечего, ездят на жигулях - в общем все у них плохо, но как говорится, клин клином надо вышибается. Надо реально показывать, как тут люди живут в своих собственных квартирах, как работают, не парятся и знают, что их ожидает, а не как у нас, сидишь на пороховой бочке и не понимаешь, сможешь ли завтра позволить себе сходить в магазин. Поэтому пора это показывать, заканчивать со всей этой ерундой, которую гонят наши прозападные СМИ, и показать ту реальную действительность, которая есть.

Роман Самуль, блогер (Латвия)