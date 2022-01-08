Блогер о тех, кто пытается оправдывать насилие и кровопролитие со стороны террористов в Казахстане

Находятся и те, кто когда-то пытался разжечь пожар и у себя на родине. Сейчас многие, правда, находятся за границей и оттуда пытаются оправдывать насилие и кровопролитие со стороны террористов. Активизировались и деструктивные ресурсы по всему миру. По их мнению, мирные протестующие, громящие здания, автомобили (среди которых скорая помощь, пожарные), убивают людей и правоохранителей, заслуживают снисхождения. Палачей пытаются отмазать госсекретарь США Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель. Зверства проходят мимо ушей и глаз Human Rights Watch.