Блогер Олег Левандовский - гость телепроекта "Скажинемолчи"

Я понял, когда центр влияния событий ушел из Беларуси и перешел за рубеж. Людям говорили "выходите, но мы не скажем куда, идите туда", люди шли, "остановитесь" - люди останавливались, "поверните направо" - люди поворачивались направо. И этим всем руководил какой-то мальчик из Варшавы. Ясно, что сам несамостоятельный, ясно, что им тоже кто-то тоже руководил.



Олег Левандовский, блогер