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Блогер Олег Левандовский - гость телепроекта "Скажинемолчи"
"Оппозиция не выбирает конструктивную критику, а идет путем оскорбления своих оппонентов", - такое мнение сегодня высказал блогер Олег Левандовский в студии телепроекта "Беларусь 1" "Скажинемолчи". Он на примере Украины видел, к чему приводит так называемая "уличная демократия". Обсуждалась и деятельность оппозиции в политической кампании 2020 года. Гость рассказал, какое участие в попытках дестабилизации ситуации в Беларуси принимали иностранные игроки и что за мнение у него сформировалось о так называемых лидерах протеста.
Я понял, когда центр влияния событий ушел из Беларуси и перешел за рубеж. Людям говорили "выходите, но мы не скажем куда, идите туда", люди шли, "остановитесь" - люди останавливались, "поверните направо" - люди поворачивались направо. И этим всем руководил какой-то мальчик из Варшавы. Ясно, что сам несамостоятельный, ясно, что им тоже кто-то тоже руководил.
Емкие комментарии гостя проекта "Скажинемолчи" и другие выпуски смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также в телеграм-канале программы.
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