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Блогер: Так называемые беженцы приезжают в Германию на автомобилях, на которые приличный немец за всю жизнь не заработает
Раньше за границей украинцы воспринимались как некие люди, столкнувшиеся с проблемой. На сегодняшний момент мы все чаще сталкиваемся с видеоматериалами в телеграм-каналах, которые демонстрируют, что начинают избивать украинцев, открытые претензии высказывать всевозможные, особенно на территории Польши, Болгарии и так далее. На обычных украинцев пытаются местные люди проецировать те проблемы, которые в целом Украина вызывает в экономике этих стран с учетом того, что большая часть этих, скажем, дотаций, которые идут в Украину, идет из карманов простых европейцев.
С чем связано такое изменившееся отношение к украинским мигрантам - в программе "Тренды" спросили у блогера Полины Реутовой.
Так называемые беженцы приезжают в Германию или в другие страны Евросоюза на автомобилях, на которые приличный немец за всю жизнь не заработает, отметила она. "У европейцев просто глаза на лбу, мол, и эти люди еще берут гуманитарную помощь? Они несколько нагло себя ведут, - уверена она. - Очень много случаев непонимания местным населением такого напора, наглости: нам все должны. Конечно, людям это не нравится".
Смотрите программу "Тренды" ЗДЕСЬ
В несостоятельности Европы заинтересованы за океаном, говорит блогер. "Они будут продолжать оказывать давление на местные правительства, на местные органы власти, (законодательные в первую очередь), чтобы эти страны вредили сами себе, обрушивали собственный уровень жизни. Производства ключевые автомобильные из Германии уходили в США, потому что нет дешевых средств производства из России, поскольку они отказались от этого самостоятельно, уже дебет с кредитом у них не сходится. Поэтому здесь, скорее всего, сошлись оба фактора".
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