Блогера Блиновскую задержали на границе с Беларусью

Елена Блиновская не справилась с "коридором затмений". Популярного российского блогера задержали при попытке въехать на территорию Беларуси после того, как против нее на родине было возбуждено уголовное дело по неуплате налогов на крупную сумму и отмывании денег. Автор "Марафона желаний" запаслась авиабилетами для последующего вылета в одну из стран Европы. Сейчас она дает показания, а в ее доме в Подмосковье идут обыски. Вместе с Блиновской задержаны еще двое мужчин. Сообщается, что перед попыткой побега супруг блогера ликвидировал один из своих бизнесов - производство одежды под известным брендом.