Блогеры из Индии ознакомились с культурой и промышленным потенциалом Гродненской области

Краткий пересказ от ИИ

Индийские блогеры с многомиллионной аудиторией посетили Гродненский регион. В программе - знакомство с его историей, культурой и промышленным потенциалом.

Гости увидели архитектурные памятники, узнали о местных традициях и посмотрели, как создают изделия из стекла.

Гродно - город с многовековой историей, где архитектура разных эпох формирует облик исторического центра. Благодаря публикациям блогеров из Дели архитектурное и культурное наследие белорусского города-музея увидят миллионы пользователей.

Историю города можно буквально прочитать по его зданиям. Старый и Новый замки напоминают о политической и культурной роли Гродно в разные эпохи, Фарный костел остается одним из наиболее узнаваемых памятников архитектуры. Для гостей из Индии знакомство с Гродненским регионом через его наследие происходило вживую.

"Я поняла, что история объединяет Индию и Беларусь. У наших стран богатое историческое наследие, архитектурные памятники, объекты ЮНЕСКО. В Индии, например, это Тадж-Махал - одно из самых известных архитектурных сооружений мира. Из белорусской кухни меня особенно впечатлила картофельная бабка. В Индии тоже есть похожее блюдо из тертого картофеля, которое едят с лепешками. Мне понравились и вкус, и подача", - поделилась впечатлениями индийский блогер Фалак Ирфан.

А Швета Пал рассказала, что впервые в Беларуси. До этого девушка трижды была в России. "Я лайфстайл- и тревел-блогер. Мне нравится, что здесь не так многолюдно, как в Индии, впечатляют городская архитектура и атмосфера. Все организовано на высоком уровне, люди очень вежливые и всегда готовы помочь", - отметила гостья из Индии.

Следующей остановкой был агротуристический комплекс "Коробчицы". Здесь воссоздают атмосферу старого города. Проект исторического квартала предусматривает 13 объектов - от ратуши и корчмы до железнодорожного вокзала. В такой обстановке можно увидеть, как исторические мотивы становятся частью современного туристического маршрута.

Наталья Свиб, маркетолог агротуристического комплекса "Гарадзенскі маёнтак "Каробчыцы": "Наша задача - сделать так, чтобы посетители смогли не просто осмотреть здания, но и побывать в роли жителей старого города, например, сходить в аптеку, к земскому врачу. Мы презентуем парк для гостей из Индии для того, чтобы познакомить их с национальным бытом, культурой, чтобы они смогли увезти тепло и частичку Беларуси к себе на родину".

В Березовке знакомство с регионом приобрело промышленный масштаб. На стеклозаводе "Неман" гостям показали, как из стекломассы рождаются готовые изделия. Производство здесь связано с историей самого города: стекольное дело стало одной из его главных визитных карточек. Экскурсия позволяет проследить путь от промышленного производства до продукции, которая известна далеко за пределами республики.

Сотрудничество Беларуси и Индии развивается сразу по нескольким направлениям. Сегодня к деловому и культурному диалогу подключаются и цифровые платформы: впечатления блогеров о Гродненской области смогут увидеть миллионы пользователей.