Блогеры из Китая начали тур по замкам и городам Беларуси

Беларусь глазами блогеров из Китая. Сегодня стартовал ознакомительный тур для видеокреаторов из Поднебесной по нашей стране. Участники проекта - авторы с многомиллионной аудиторией. Особое внимание - историко-культурному наследию. В программе - Мирский и Несвижский замки, дворец Булгаков в Жиличах, знаковые места Гродно и Минска.

"Я впервые в Беларуси. Полет был очень комфортным. От тура я ожидаю много контента: увидеть замки, достопримечательности и попробовать блюда белорусской кухни", - рассказала китаянка.

"Я фудблогер. Мне интересно познакомиться с культурой Беларуси. Уверен, что ваша национальная кухня удивительна. Она понравится мне, а контент понравится подписчикам. В целом, я очень ждал это путешествие", - сказал блогер.

Блог-тур поможет влюбить в нашу страну новую аудиторию, привлечь туристов, а также создать новые туристические продукты.