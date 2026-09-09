Блогеры из Китая продолжают знакомиться с Беларусью

Краткий пересказ от ИИ

Китайские контент-мейкеры открывают замковую Беларусь: в нашей стране продолжается пресс-тур для блогеров-многомиллионников из Поднебесной. Они уже успели познакомиться с белорусским Полесьем, посетить сафари-парк, а 9 сентября проведут ночь в Мирском замке. Контент разлетелся на миллиарды просмотров и комментариев.

Лучший способ узнать свою страну лучше - посмотреть на нее другими глазами и с экрана новых социальных сетей. Наши китайские гости продолжают свое путешествие по главным туристическим гигантам нашей страны. Безусловно, несколько столетий назад здесь наши князья собирали редкие китайские элементы и сувениры, а уже сегодня наши китайские друзья собирают в своем смартфоне куда более ценные экспонаты: уникальные воспоминания из Беларуси, которые уже завоевали сердца миллионов подписчиков в китайских соцсетях.

Они снимают все: от готических башен до резных наличников. Для них каждый драгоценный камень - кадр, а каждый зал - новое видео для миллионов. Тинг снимает исторические блоги для молодежи, признается, что для него путь нашей страны стал настоящим открытием. Из всех европейских стран, что он успел посетить, рекомендовать фолловерам он планирует именно нашу страну.

Тинг, блогер-миллионник (Китай):

"Я был во многих европейских странах. Но то, что я увидел здесь, не идет ни в какое сравнение с другими странами. Здесь абсолютно открытые люди, здесь невероятно красивая архитектура. Несвижский замок уже покорил сердца моих подписчиков. Много людей написали мне, что уже покупают билеты на следующее лето в вашу страну. Высокий сервис, история и, конечно же, сафари-парк. Я его точно никогда не забуду".

За 5 лет количество китайских туристов в Беларуси увеличилось в 2,5 раза, динамика остается положительной во многом благодаря поступательному развитию двусторонних отношений. В мае 2026 года Несвиж официально стал побратимом района Юйчжун - исторического сердца гигантского Чунцина. А в самом Китае уже несколько лет стоит точная копия Несвижского замка. Так что эти стены знают о дружбе двух стран не понаслышке.

Чан Джин Синь, блогер-миллионник (Китай):

"Меня очень сильно впечатлило история Барбары Радзивилл. Там огромное количество мифов и легенд, связанных с Несвижским замком. Для меня как для блогера, человека, который увлекается историей, очень интересно транслировать наш маршрут подписчикам. Хочу сказать, что Беларусь открылась для меня с новой стороны. Здесь так много красивых мест для фото".

"Когда мне предложили принять участие в блог-туре в Беларуси, я ни минуты не сомневалась. Ваша страна известна благодаря вашему Президенту. В Китае высоко ценят нашу дружбу. Контент еще не выкладывала, но могу честно сказать, что за лучшими локациями для фото нужно ехать в ваши замки", - сказал блогер-миллионник из Китая Тян Хуан.

Пароль к сердцу подписчиков разгадан: красивые локации для фото, гастрономический восторг и искренние улыбки белорусов. Подписчики наших дорогих друзей поделились: в следующем сезоне мечтают повторить сюжетные зарисовки кумиров. Тем более что и наше Национальное агентство по туризму уже сделало анонс на похожие туры для дружественных стран.

Джипао, блогер-миллионник (Китай):

"Я был и в Латинской Америке, и в Европе, Австралии, но здесь настолько теплый прием, что это превзошло все мои ожидания. Ваша культура для меня новая, но каждую деталь, традицию я стараюсь мгновенно выложить в блог. А там много комментариев, что это очень необычно, требует куда большего личного изучения".

Можно не сомневаться, что блог-туры уверенно займут нишевое место среди туристических белорусских услуг. Таковы тренды и мы им следуем. Сегодня блогер наравне с экскурсоводом является проводником истории для большого количества людей. Только блогер грамотно упаковывает географический продукт и доносит его до потребителя. Будем уверены, что таких станет еще больше из Поднебесной. И хотелось бы верить, что такие путешествия будут скорее реальными, чем виртуальными.