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Блогеры-патриоты провели совместную встречу
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Главная и настоящая роль Руслана Чернецкого. Нового министра культуры представили коллективу
Воинское мастерство и главные мероприятия будущего года. Учебный год стартовал в ВС Беларуси
Без земли никак! Лидеров жатвы чествовали в Оршанском районе
Стартовала последняя неделя сбора подписей за претендентов на главный государственный пост
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