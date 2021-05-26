ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Блогосфера активно обсуждает задержание Сапеги

Задержание Сапеги обсуждает активно и блогосфера. Пока мама горе-дочери пытается обелить свое чадо, раздавая интервью и при этом отказываясь комментировать ряд прямых вопросов, журналисты и правозащитники видят чистосердечное признание, сделанное на камеру, где девушка открыто признается в содеянном. И жалкие потуги либералов перевести все в политическую плоскость выглядят, по мнению спикеров, как-то нелепо.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все