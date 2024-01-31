Блокатор коронавируса разработали ученые из Беларуси и России

Блокатор COVID-19 разработали белорусские и российские ученые. Для борьбы с коронавирусом важную роль играет фермент Mpro. При остановке его активности происходит блокирование размножения вируса. Разработка представляет собой вещество в виде белого порошка, который является лишь основой для будущего препарата.



Разработка будет продолжена. Сегодня на мировом рынке есть несколько подобных препаратов.