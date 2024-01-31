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Блокатор коронавируса разработали ученые из Беларуси и России

Блокатор COVID-19 разработали белорусские и российские ученые. Для борьбы с коронавирусом важную роль играет фермент Mpro. При остановке его активности происходит блокирование размножения вируса. Разработка представляет собой вещество в виде белого порошка, который является лишь основой для будущего препарата.

Разработка будет продолжена. Сегодня на мировом рынке есть несколько подобных препаратов.

Новые блокаторы отличаются от существующих тем, что они не взаимодействуют с другими белками в организме человека. Это делает их менее опасными.

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