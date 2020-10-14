Блокировать дороги небезопасно. Минчане устали от беспорядков на улицах города

Пока белорусы созидают и помогают друг другу, отдельные радикальные элементы создают всевозможные препятствия для нормальной жизни страны. Провокации со стороны (как они себя называют) протестующих, а попросту хулиганов с улиц надоели минчанам. Об этом можно судить хотя бы по видео, которое снято 13 октября около половины одиннадцатого вечера в Серебрянке. Видно, как с десяток молодых людей крадется к дороге и выбегает на проезжую часть. Автомобили и общественный транспорт не могут проехать, лишь несколько машин успевают повернуть направо. Водителю и пассажиру зеленой легковушки не понравилось, что им мешают и тем более создают аварийную ситуацию на мокром покрытии. Двое мужчин вышли из машины и попытались объяснить, к чему могут привести такие хождения по дорогам. В ответ посыпались удары.







Среди тех, кто вышел на дорогу с совершенно понятно какой целью, была и белоруска Ольга Класковская. Нашу соотечественницу задержали в Швеции 30 марта 2013 года и обвинили в покушении на убийство мужа - шведского гражданина. Обвиняемую неоднократно отправляли на психиатрическую экспертизу. В итоге европейский суд признал ее виновной в покушении на убийство. Она была осуждена в 2013 году на семь лет лишения свободы. И в 2017 гражданка вернулась в Беларусь. Теперь совершенно понятно для чего.



