Блокировка дорог - 310-я статья Уголовного кодекса Беларуси

Никакой цели не преследовал, а поступок считаю глупостью: так прокомментировал свои действия один из задержанных жителей Молодечно. Молодые люди вышли на дорогу с растяжкой. Следствие возбудило уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Утром 21 ноября в Молодечно протестующие перекрыли движение на пересечении улиц Великий Гостинец и Хмельницкого, выйдя на дорогу с растяжкой. Трафик был заблокирован на всех полосах проезжей части. Водители сообщили в милицию, однако к моменту приезда нарушители скрылись. На следующий день двоих мужчин установили сотрудники Молодечненского РОВД. Один из них пояснил, что об уличной акции узнал из чата в Telegram-канале, который был создан накануне протеста для обсуждения действий участников, в том числе по блокировке движения. Чтобы остаться неузнанным, он порезал и сжег куртку, в которой выходил. Оперативники проверяют фигурантов на причастность к иным преступлениям и устанавливают личности остальных подозреваемых.