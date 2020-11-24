3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Блокировка дорог - 310-я статья Уголовного кодекса Беларуси
Никакой цели не преследовал, а поступок считаю глупостью: так прокомментировал свои действия один из задержанных жителей Молодечно. Молодые люди вышли на дорогу с растяжкой. Следствие возбудило уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Утром 21 ноября в Молодечно протестующие перекрыли движение на пересечении улиц Великий Гостинец и Хмельницкого, выйдя на дорогу с растяжкой. Трафик был заблокирован на всех полосах проезжей части. Водители сообщили в милицию, однако к моменту приезда нарушители скрылись. На следующий день двоих мужчин установили сотрудники Молодечненского РОВД. Один из них пояснил, что об уличной акции узнал из чата в Telegram-канале, который был создан накануне протеста для обсуждения действий участников, в том числе по блокировке движения. Чтобы остаться неузнанным, он порезал и сжег куртку, в которой выходил. Оперативники проверяют фигурантов на причастность к иным преступлениям и устанавливают личности остальных подозреваемых.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В армию пришло новое поколение военнослужащих - на их плечах спокойствие в стране в нелегкий период
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов