Блокировщики дорог заключены под стражу спустя 1,5 года после беспорядков в Беларуси

Блокировщики дорог заключены под стражу спустя 1,5 года после беспорядков. СК расследует дело по факту наезда автомобилем на сотрудника правоохранительных органов. В ходе исследования видеозаписей были установлены двое мужчин, организовывавших блокировку дороги автомобилями на проспекте Машерова в Минске полтора года назад.



По данным следствия,вечером 10 августа 2020 года жители Минска 53 и 34 лет организовали блокировку транспортных коммуникаций. Мужчины оставили на дороге свой автомобиль Fiat, а условными жестами и активными действиями руководили другими участниками дорожного движения, призывая к аналогичным действиям - бросать машины и уходить. Целью было создание препятствий для общественного транспорта, специальной техники и транспортных средств сотрудников органов внутренних дел.



Следователи рекомендуют отдельным гражданам не рассчитывать на возможность затеряться в массовке, на эффект толпы и рассказы о безнаказанности за совершение преступлений. Факты из следственной практики подтверждают, что неотвратимость наказания настигает виновных даже спустя годы.