Блокировщики движения - под стражей

Так, установленыподозреваемые в грубом нарушении общественного порядка в Минске. По даннымследствия, 13 октября около 22 часов группа людей заблокировала движениеавтотранспорта на пересечении проспекта Рокоссовского и улицы Плеханова вМинске. Мы об этом рассказывали. У водителя и пассажира проезжавшего мимоавтомобиля начался словесный конфликт с протестующими, который перерос в драку.Троим участникам предъявлены обвинения в действиях, грубо нарушающихобщественный порядок. Они заключены под стражу.