Bloomberg: Компания Walt Disney уволит 7 тыс. сотрудников

Придется искать другую работу. Компания Walt Disney будет реорганизована в три подразделения и сократит 7 тыс. сотрудников, пишет агентство Bloomberg. Одно из подразделений будет отвечать за развлекательный контент - кино и телевидение. Второе займется спортивными программами, третье - тематическими парками, товарами и круизными лайнерами. По данным агентства, реорганизация направлена на повышение прибыли компании. На увольнении тысяч людей руководство рассчитывает сэкономить 5,5 млрд долларов.