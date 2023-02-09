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Bloomberg: Компания Walt Disney уволит 7 тыс. сотрудников
Придется искать другую работу. Компания Walt Disney будет реорганизована в три подразделения и сократит 7 тыс. сотрудников, пишет агентство Bloomberg. Одно из подразделений будет отвечать за развлекательный контент - кино и телевидение. Второе займется спортивными программами, третье - тематическими парками, товарами и круизными лайнерами. По данным агентства, реорганизация направлена на повышение прибыли компании. На увольнении тысяч людей руководство рассчитывает сэкономить 5,5 млрд долларов.
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