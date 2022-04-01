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БНТУ празднует 20 лет со дня обретения статуса национального технического университета
БНТУ сегодня празднует 20 лет с обретения статуса национального технического университета. По случаю юбилея торжественное открытие скульптурной композиции у главных ворот университета "Студент и студентка". Идею реализовали за два года. Скульптуры - символ молодежи, как воплощение технических специальностей для парней и архитектурно-строительных для девушек.
Идея была такая: создать что-то, что воплощает самое главное - это подготовка молодежи, специалистов. Это была и идея ректора, поддержанная многими преподавателями, чтобы скульптура встречала людей.
Высококачественное образование - ключевое направление подготовки специалистов в БНТУ. Сегодня вуз полностью сориентирован на реальный сектор экономики, обеспечивает от 70 до 90 % потребности страны в инженерных кадрах для различных отраслей народного хозяйства.
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