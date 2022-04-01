БНТУ празднует 20 лет со дня обретения статуса национального технического университета

БНТУ сегодня празднует 20 лет с обретения статуса национального технического университета. По случаю юбилея торжественное открытие скульптурной композиции у главных ворот университета "Студент и студентка". Идею реализовали за два года. Скульптуры - символ молодежи, как воплощение технических специальностей для парней и архитектурно-строительных для девушек.