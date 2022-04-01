3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БНТУ празднует 20 лет со дня обретения статуса Национального технического университета
БНТУ сегодня празднует 20 лет со дня обретения статуса Национального технического университета. По случаю юбилея состоялось торжественное открытие скульптурной композиции "Студент и студентка".
Идея была такая - создать что-то, что воплощает самое главное. Это подготовка молодежи, специалистов, поэтому и идея ректора, поддержанная многими преподавателями, чтобы встречала людей, чтобы все гости столицы видели это. Тяжелейшая работа, очень много вариантов.
Сегодня вуз полностью сориентирован на реальный сектор экономики. Обеспечивает от 70 до 90 % потребностей страны в инженерных кадрах для различных отраслей народного хозяйства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе