БНТУ празднует 20 лет со дня обретения статуса Национального технического университета

Идея была такая - создать что-то, что воплощает самое главное. Это подготовка молодежи, специалистов, поэтому и идея ректора, поддержанная многими преподавателями, чтобы встречала людей, чтобы все гости столицы видели это. Тяжелейшая работа, очень много вариантов.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, доктор архитектуры, профессор