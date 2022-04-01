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БНТУ празднует 20 лет со дня обретения статуса Национального технического университета

БНТУ сегодня празднует 20 лет со дня обретения статуса Национального технического университета. По случаю юбилея состоялось торжественное открытие скульптурной композиции "Студент и студентка".

Идея была такая - создать что-то, что воплощает самое главное. Это подготовка молодежи, специалистов, поэтому и идея ректора, поддержанная многими преподавателями, чтобы встречала людей, чтобы все гости столицы видели это. Тяжелейшая работа, очень много вариантов.
Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, доктор архитектуры, профессор

Сегодня вуз полностью сориентирован на реальный сектор экономики. Обеспечивает от 70 до 90 % потребностей страны в инженерных кадрах для различных отраслей народного хозяйства.

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