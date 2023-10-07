Белорусские вузы расширяют географию в сфере образования. БНТУ принял своих первых студентов из Зимбабве. Сейчас четыре африканца - три девушки и один парень - проходят подготовку, она продлится несколько месяцев. Затем, определившись со специальностями, будут поступать. Почему для образования выбрали Беларусь и какие первые впечатления от страны - с иностранцами пообщался Владислав Бондарь.

За высшим образованием - в Беларусь

"Мы счастливы приехать в Беларусь, мы ждали этого. Когда прилетели в аэропорт, на нас были надеты эти майки", - говорят будущие студенты из Зимбабве.

От дома в Зимбабве - почти 14 тысяч километров, а впереди дорога в несколько лет, чтобы получить высшее образование. Для Шантель Джеймс это уже второй "релокейт" за образованием. Первое "экономическое" получила в Китае. В планах на Беларусь у 26-летней африканки - обучиться фармацевтике. Свои новые апартаменты в общаге делит на троих с землячкой и студенткой из Конго.

Это моя кровать, а рядом спит моя соседка Ханна. Сейчас проведу небольшой "рум-тур". Это наше рабочее место, обычно здесь мы делаем домашнее здание. Я уже выучила, как поздороваться на русском: "Привет". Еще знаю, как поблагодарить: "Спасибо". Шантель Джеймс, слушатель подготовительного отделения для иностранных граждан БНТУ









БНТУ принял первых студентов из Зимбабве

Русский язык зимбабвийцам, как и другим иностранным студентам, предстоит сдавать для поступления. Его в БНТУ будут изучать первые 10 недель. Затем уже 9-месячный курс дополнят другими дисциплинами с учетом выбранных специальностей.

Я собираюсь получить образование в сфере туризма. Как я прочитала в интернете, в Беларуси - одна из лучших систем образования в Европе. Поэтому и определилась с местом для учебы. А еще - это страна с быстро развивающейся экономикой. Принцесс Руванга, слушатель подготовительного отделения для иностранных граждан БНТУ

Беларусь - Зимбабве: сотрудничество в образовании

Первые из Зимбабве - в БНТУ, но не первые - в других белорусских вузах.

Сотрудничество в образовании получило импульс во время январского рабочего визита президента в Хараре в январе 2023 г. Среди множества достигнутых тогда договоренностей меморандум о сотрудничестве подписали и министерства образования двух стран.

Много людей в Зимбабве хотели бы посетить вашу страну и особенно поучиться. Мы смогли это организовать через министерства иностранных дел и образования. Во время визита делегации в Беларусь здесь поделились контактами нашей компании. И мы планируем привезти еще больше студентов из Зимбабве. Маурин Меда, представитель рекрутинговой компании Glamourama Department (Зимбабве)

Сейчас Национальный технический прорабатывает совместные образовательные программы с университетами африканского региона.





Два вуза - один диплом

Два года они обучаются в Зимбабве, программы согласовываются между нашим университетом и университетом-партнером. И после этих двух лет они приезжают и 2 года или 3 года оставшихся обучаются здесь, в БНТУ. Инна Хацкевич, начальник отдела международного маркетинга образовательных услуг и работы с иностранными студентами БНТУ

Инвестиции образованием

Всего же около 7 процентов от всех иностранных студентов в белорусских вузах - представители Африки.