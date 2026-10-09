Бобруйск принимает Форум городов-побратимов Беларуси и России. В фокусе внимания - перспективы сотрудничества во всех сферах.

Движение побратимства объединяет 35 городов и райцентров Беларуси и более 90 городов и муниципальных образований России. В планах - формирование масштабной программы приграничного сотрудничества.

Подписаны новые соглашения о побратимстве. Партнерские отношения установили Лунинец и Вадский округ Нижегородской области, Круглое и Рассказово, а также Костюковичи и Нарвский округ.

Борис Батура, председатель правления Белорусской общественной организации "Породненные города":

"Муниципалитеты, города, районы - то есть низовое звено, которое непосредственно занимается организацией совместной работы буквально по всем направлениям. И президенты это понимают, ведь дружба - это практически то дерево, которое надо постоянно поливать, чтобы оно росло, развивалось. Дружба должна быть у нас постоянной и очень крепкой".

Вера Соколова, глава города Рассказово, Тамбовская область, Россия:

"Город Круглое и наша любимая Беларусь… Для первого направления, конечно, мы определились и сделали акцент на детях: это образование, культура, туризм. Мы планируем развивать отношения в экономике, но пока это секрет".

Максим Гурин, председатель Бобруйского горисполкома:

"Для нас это стратегическое направление, экономическое, культурное сотрудничество, поэтому я убежден, что данный форум будет очередным витком и стартом для новых контрактов и дружественных связей - для того, чтобы укрепить наш союз и, конечно, укрепить экономику наших городов".

Участники форума также ознакомились с промышленным потенциалом Бобруйска: посетили предприятие "Белшина", а также узнали секреты производства белорусского зефира.

Фото: bobrlife.by