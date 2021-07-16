Бобруйск принимает культурно-спортивный фестиваль "Вытокi"

Будет очень много различных сюрпризов. В первую очередь - это большой спортивный олимпийский квест, в котором будет более 30 видов спорта. Многие смогут насладиться таким редким видом спорта, как мотобол. Каждый ребенок и взрослый может попробовать свои силы в этих видах спорта, и те ребята, которые пройдут олимпийский квест, получат обязательно приз Олимпийского комитета. Это специальные часы-трекер. Всех-всех гостей Бобруйска приглашаем. Старт в субботу в 13 часов. На площадке арены развернется большая ярмарка с фуд-кортами. А вечером - концерт звезд. Организаторы обещают: будет интересно.

Алексей Корней, ведущий специалист Национального олимпийского комитета Беларуси