Деревянные бочки, тарелки и ложки. Бочар из Любани превращает стволы деревьев в аутентичные бытовые предметы. В коллекции Николая Козловского - сотни сделанных своими руками деревянных изделий. Под руководством мастера работает в Любани и своя школа бочарства. На занятия приходят преимущественно мальчики. Некоторые затем получают профессию и через несколько лет возвращаются к деревянному ремеслу.