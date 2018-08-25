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Бочар из Любани превращает стволы деревьев в аутентичные бытовые предметы

Деревянные бочки, тарелки и ложки. Бочар из Любани превращает стволы деревьев в аутентичные бытовые предметы. В коллекции Николая Козловского - сотни сделанных своими руками деревянных изделий. Под руководством мастера работает в Любани и своя школа бочарства. На занятия приходят преимущественно мальчики. Некоторые затем получают профессию и через несколько лет возвращаются к деревянному ремеслу.

Рассказывает Наталья Кезик (видео).

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