Бодряшов: Чтобы подвиг наших предков не был забыт, нужно укреплять дружбу между народами

Валерий Бодряшов, гость из России, член правления фонда "Правопорядок-Щит", член Московской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов рассказал о мерах, принимаемых в России, чтобы подвиг предков не был забыт, не превратился в прах.

"9 Мая, я считаю, это праздник всего нашего советского народа, бывших наших республик. Как сказал Ломоносов, народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Поэтому надо молодежи активно рассказывать о прошлом нашей страны, чтить его традиции. Вот и наш фонд, он большое внимание уделяет патриотическому обучению молодежи. Проводим уроки мужества, встречи с ветеранами", - рассказал Валерий Бодряшов.

Также он отметил, что Беларусь больше всего натерпелась от фашистского нашествия: "Только сегодня мы были в Тростенце, сотни тысяч людей погибли. И народ Беларуси испытал большие трудности, но у него хватило мужества, чтобы побороть нашествие фашистских захватчиков".