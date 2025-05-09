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Бодряшов: Чтобы подвиг наших предков не был забыт, нужно укреплять дружбу между народами
Валерий Бодряшов, гость из России, член правления фонда "Правопорядок-Щит", член Московской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов рассказал о мерах, принимаемых в России, чтобы подвиг предков не был забыт, не превратился в прах.
"9 Мая, я считаю, это праздник всего нашего советского народа, бывших наших республик. Как сказал Ломоносов, народ, не знающий свое прошлое, не имеет будущего. Поэтому надо молодежи активно рассказывать о прошлом нашей страны, чтить его традиции. Вот и наш фонд, он большое внимание уделяет патриотическому обучению молодежи. Проводим уроки мужества, встречи с ветеранами", - рассказал Валерий Бодряшов.
Также он отметил, что Беларусь больше всего натерпелась от фашистского нашествия: "Только сегодня мы были в Тростенце, сотни тысяч людей погибли. И народ Беларуси испытал большие трудности, но у него хватило мужества, чтобы побороть нашествие фашистских захватчиков".
По мнению Валерия Бодряшова, нужно укреплять дружбу и в культуре. Например, многие в России знают ансамбль "Песняры", а в Беларуси популярен ансамбль "Самоцветы". В спорте также наши команды довольно сплоченны - хоккейная команда минского "Динамо" принимает участие в российском чемпионате.