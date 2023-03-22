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Боец MMA Алексей Кудин дал большое и откровенное интервью Агентству теленовостей

Почему многократный чемпион мира вышел на протесты в 2020-м? И что понял за два года заключения? Когда осознал, что был лишь марионеткой в руках своры жаждущих переворота и при этом далеких от политики?

О сильном лидере и благодарности Президенту. А также для чего беглые признали его политзаключенным. Смотрите 23 марта после "Панорамы".

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