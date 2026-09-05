Боевая готовность под контролем: задачи отрабатывает 7-я бригада МВД

Проверка боеготовности по поручению Президента продолжается в 7-й бригаде милиции. Цель мониторинга Госсекретариата Совбеза - проанализировать, как внедряется опыт современных конфликтов и используются нестандартные методы противодействия гибридным угрозам.

5 сентября проинспектировали 2 стрелковых батальона бригады в Орше

Чтобы порох всегда оставался сухим, а небо над Беларусью мирным - проверка боеготовности по поручения Президента. Мониторинг Госсекретариата Совбеза проходит 7 милицейская бригада внутренних войск. 5 сентября работали в Орше.

Проверку проходят внутренние войска. Инспектировал Александр Вольфович лично 1 и 4 стрелковые батальоны 7-й бригады внутренних войск. Скажу, что такой сценарий не вписывается в привычный формат нашей работы. По практике журналисты до последнего не знают, куда едут, какая часть или соединение будут проходить проверку боеготовности. Так что сегодня новый формат работы, но элемент "неожиданно и секретно" присутствовать будет.

Первая точка маршрута – 4-й стрелковый батальон, в мирное время - охрана 8-й исправительной колонии и надзор за осужденными. В расположении ремонт, но этот момент лишь добавил красок в визит Александра Вольфовича. Не ожидали, но были готовы, скажет после командир.

Александр Шмаеров, командир 4-го отдельного стрелкового батальона 7-й милицейской бригады ВВ МВД Беларуси:

"Со 2 сентября, как только нам поступила задача привести подразделения в полную боевую готовность, личный состав был собран, вооружен, экипирован. Доложено командиру соединения о том, что мы готовы выполнять любые поставленные задачи на территории Оршанского района, а также по необходимости в других районах Витебской области. Позавчера получили задачу, что в Лиозненском районе работает диверсионно-разведывательная группа. Я лично со сводным отрядом также 1-го отдельного батальона выдвинулся в место поступления задачи. Выполнили задачи по предназначению".

Следующая точка на маршруте госсекретаря Совбеза - 1-й стрелковый батальон. Черный седан заезжает в расположение, не успел Александр Вольфович выйти из машины, доклад командира, личный состав в разгрузке и с оружием построен на плацу. Разговор с бойцами о службе, отработке поставленных задач и, конечно, о настроении. Здесь Александра Вольфовича уже ждали, сослуживцы побеспокоились.

Михаил Куроедов, вриод командира 1-го отдельного стрелкового батальона 7-й милицейской бригады ВВ МВД Беларуси:

"Госсекретарь акцент сделал на то, готов ли личный состав по морально-психологическому состоянию к выполнению данных задач. Личный состав подтвердил: "Мы готовы". Обратил внимание на организацию командно-наблюдательного пункта: где развернут, как организована связь, откуда поступают задачи. Было разъяснено, что на данный момент мне передан район, где я в случае появления диверсионно-разведывательных групп выполняю задачи: выдвигаюсь, уничтожаю или задерживаю".

Уже после мониторинга госсекретарь Совбеза в интервью рассказал, на что именно обращал внимание, какие акценты и замечания сделал.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Есть моменты, на которые после проверки нужно будет обратить внимание. Это вопросы. связанные со службой штабов, отработкой различных документов. Есть вопросы, связанные с поддержанием связи и управлением в военное время, т. е. проверка покажет те моменты, на которые нужно обратить внимание. Простой обстановки не будет. Должен быть свободный резерв, который должен будет реагировать и на другие изменения обстановки, то напряжение, которое может быть, чтобы обеспечить безопасность наших граждан в любых условиях. Морально-психологическое состояние личного состава обеспечивает высокое выполнение поставленных задач".

Суверенитет страны находится под надежной защитой

Тренировки, военные сборы - это не демонстрация силы, а четкий сигнал, что суверенитет страны находится под надежной защитой. Сильная армия сегодня - гарант стабильности и спокойствия белорусского народа завтра.