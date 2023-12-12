Боевик-калиновец рассказал, как его завербовали по телефону, указанному на воротах Белорусского дома в Варшаве

Агрессивные планы оппонентов по реализации в Беларуси силового сценария, попытки дестабилизации общественно-политической ситуации и захвата власти известны силовым структурам нашей страны. Все эти намерения они тщательно отслеживают, фиксируют и нейтрализуют.



Не так давно был задержан Александр Куликов, готовившийся к участию в боевых действиях. Сейчас он находится под следствием за наемничество и участие в деятельности террористической организации.



Известно, что в соседнем государстве недружественные силы пытаются сформировать в Беларуси спящие ячейки, готовые в случае необходимости совершать теракты.



Корреспондентам АТН удалось пообщаться с Александром Куликовым, одним из калиновцев, которому и предлагалось в Украине стать частью такой террористической ячейки.





Александру 53 года. С 2002 года работал начальником охраны в дискоклубе. Мужчина в хорошей спортивной форме, потому что постоянно занимался спортом: боксом на любительском уровне, а также плаванием, бегал кросс. "Старался сохранить свое здоровье", - поясняет он.

Неоднократно участвовал в драках и привлекался к ответственности. "Задержали меня с формулировкой "размещение неонацистской символики в "Одноклассниках" год назад, - рассказывает Александр Куликов. - Посмотрел, что по этой статье практически у всех идет лишение свободы, а мне чужды уголовная субкультура и все остальное. Я не горел желанием находиться в местах лишения свободы".

Мужчина признается, что это послужило отправной точкой, и он принял решение выехать в Польшу. Поскольку визы не было, он связался с другом из "Фейсбука" - Азаровым. Обрисовал ему ситуацию. Тот отправил данные Куликова в одну из своих организаций и пообещал, что с ним свяжутся в "Телеграме", рассказывает задержанный.

"Мне пришел вызов явиться в Москву в польское консульство для получения визы", - сказал Куликов.

Собрав небольшие деньги, мужчина уехал. Позже связался с приятелем из Киева, который рассказал ему, что есть полк, состоящий из белорусских добровольцев, и скинул анкету из десяти вопросов. "Я заполнил эту анкету и отправил по чат-боту в "Телеграм", - вспоминает Куликов.

Именно националистические взгляды и поспособствовали тому, что он направился туда.

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Попав в Варшаву, мужчина поехал в Белорусский дом. "На железных воротах висели две таблички: "Белорусский дом" и "Запись добровольцев", - рассказывает Куликов. Не дозвонившись по одному из номеров, решил набрать другой. Ответил человек по имени Павел Кухта, позывной "Вилли", который посоветовал хостел неподалеку и назначил собеседование. "Там (на собеседовании - Прим. ред.) происходила вербовка. Спросили, сколько лет. Я сказал: столько-то. Он (вербовщик) сказал, что у меня неплохая физическая форма. Я так понял, что благоприятное впечатление произвел", - вспоминает боевик.

По его словам, там были еще люди: часть из Беларуси, часть - этнические белорусы из Европы. "Каждый взял себе позывной. Я взял позывной "Леннокс". Леннокс Льюис - один из моих любимых боксеров. Завербованные оставили телефоны родственников, чтобы, если что случится, им сообщили", - рассказывает задержанный.

Начальник штаба во время 30-минутного собеседования сказал, что в ближайшие два-три месяца денег ждать не стоит.

Куликов обратил внимание, что в помещении Белорусского дома в Варшаве лежало много комплектов военной формы и медикаменты. "Тут же приехала какая-то машина, массу всего перегрузили и уехали в неизвестном направлении. Это меня поразило. Я сделал вывод, что налево ушла эта форма", - признается задержанный.

"Звонок записаться добровольцем я сделал 8-го числа, а 10-го мы уже выехали в Украину", - говорит мужчина, отмечая, что все происходило очень быстро.