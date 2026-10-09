Боевка на скорость и условные вызовы: как гродненские школьники стали спасателями на день

На один день окунуться в будни смелых и сильных: для активистов молодежной организации пожарных-спасателей и воспитанников местного клуба в Гродно организовали знакомство с тонкостями профессии спасателей.

Девушки попробовали себя в роли диспетчеров, принимающих звонки и направляющих технику, а юноши на время стали частью боевого расчета. После изучения теории и бесед с действующими спасателями, точно как в реальной жизни, ребята учились реагировать на условные вызовы.

"Мы пришли, надели боевку на скорость, сели сразу же в машину и поехали с мигалками на вызов. Нам дали огнетушитель, показали инструктаж, как им пользоваться, тушили огонь. Все получилось, все круто", - поделился активист Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных Игнат Савостьянов.

"Работа диспетчера очень ответственная, от нее зависит жизнь человека в том числе. Нужно правильно записать адрес, также происшествия, чтобы немедленно выехала машина", - отметила воспитанница военно-патриотического клуба "Кронон" Анастасия Януцевич.

Школьники также прошли мастер-класс по оказанию первой помощи под руководством профессиональных медиков-спасателей.

Ребята научились не паниковать в экстренной ситуации, действовать смело и собранно. Для некоторых это мероприятие стало очередным шагом к своей будущей профессии.