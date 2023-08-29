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"Боевое братство - 2023": военные из Казахстана прибыли в Беларусь
Представители Вооруженных сил Республики Казахстан прибыли в Беларусь для участия в совместном оперативно-стратегическом учении "Боевое братство - 2023". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.
В аэропорту Бреста участников учений встретили представители Министерства обороны и сил специальных операций ВС Беларуси.
Совместное учение войск ОДКБ "Боевое братство" пройдет в Беларуси 1-6 сентября.
Планируются совместные и специальные учения, которые включают подготовку различных компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ. Маневры пройдут на полигонах и участках местности Брестской, Гродненской и Минской областей.
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