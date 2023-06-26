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Боевое дежурство по защите воздушного пространства пройдет в Солигорске
Боевое дежурство по защите воздушного пространства. Полевой выход проводит зенитный ракетный дивизион, оснащенный комплексами С-300. Подразделение совершило марш. Военнослужащие заняли позиции в указанном районе. И ракетчики уже приступили к выполнению поставленных задач. Все в условиях, максимально приближенным к боевым, в том числе с учетом диверсионно-разведывательных групп.
В рамках полка отрабатывается практически весь тот же самый спектр задач, чтобы его отработать с дивизионом - это марш в новый позиционный район, занятие боевых позиций, выполнение учебно-боевых задач по контрольным целям. Все это в условиях максимально приближенным к боевым, в условиях воздействования диверсионно-разведывательных групп. Отработаны вопросы по защите беспилотных летательных аппаратов.
Сегодня стало известно, что сбор территориальных войск пройдет в Солигорске. По сообщению Минобороны, в течение месяца военнообязанные пройдут подготовку для того, чтобы выполнять задачи, соответствующие их военно-учетным специальностям. Планируется, что за время учебного сбора будут отработаны вопросы применения народного ополчения. И, как подчеркнули в оборонном ведомстве, сбор пройдет в "соответствии с планом подготовки органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск".
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