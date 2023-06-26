Боевое дежурство по защите воздушного пространства пройдет в Солигорске

В рамках полка отрабатывается практически весь тот же самый спектр задач, чтобы его отработать с дивизионом - это марш в новый позиционный район, занятие боевых позиций, выполнение учебно-боевых задач по контрольным целям. Все это в условиях максимально приближенным к боевым, в условиях воздействования диверсионно-разведывательных групп. Отработаны вопросы по защите беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащий зенитного ракетного подразделения

