Боевое слаживание проходит на учебном полигоне ВВС и войск ПВО в Брестской области

В Брестской области проходит боевое слаживание. На учебном полигоне ВВС и войск ПВО проходят занятия с подразделениями 120-й зенитной ракетной бригады. Военнообязанные ведут стрельбу по появляющимся и движущимся мишеням.

Занятия организованы по новой методике с учетом опыта международных военных конфликтов. Привлекаются инструкторы для обучения личного состава.

