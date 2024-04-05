Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Боевое слаживание проходит на учебном полигоне ВВС и войск ПВО в Брестской области

В Брестской области проходит боевое слаживание. На учебном полигоне ВВС и войск ПВО проходят занятия с подразделениями 120-й зенитной ракетной бригады. Военнообязанные ведут стрельбу по появляющимся и движущимся мишеням.

Занятия организованы по новой методике с учетом опыта международных военных конфликтов. Привлекаются инструкторы для обучения личного состава.

Район проведения сбора с военнообязанными посетил министр обороны Беларуси. Виктор Хренин наблюдал, как проходит подготовка военных, ознакомился с условиями жизни и быта запасников.