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"Боевое содружество - 2019" завершилось

На полигоне Ашулук завершились маневры войск противовоздушной обороны государств - участников объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество - 2019". Коалиционная группировка войск Вооруженных сил Беларуси, России, Армении, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана успешно выполнила все поставленные задачи. Участие приняли более двух тысяч военнослужащих. Было задействовано около 200 единиц вооружения и специальной военной техники, в том числе около 60 единиц авиации. Белорусские военные выполнили успешные пуски из зенитных ракетных комплексов С-300 в ходе оперативно-тактического учения с боевой стрельбой ВВС и войск ПВО.

По окончании тактических маневров коалиционной группировки войск состоялось торжественное закрытие учения "Боевое содружество - 2019". Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены ценными подарками.

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