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Боевой арсенал обнаружен у минчанина дома
В квартире жителя столицы найден арсенал оружия и стратегические запасы. Среди обнаруженных вещей - радиостанции, топоры, дубинки, газовые баллончики, 160 литров бензина, электрогенератор, а также внушительный запас продуктов длительного хранения. Установить запасливого мужчину правоохранителям удалось в ходе отработки жилого сектора. Кроме перечисленного, найден лист со списком дел, в числе которых: "выплатить все долги", "подготовиться к смерти" и "заняться физическим здоровьем". В ходе разбирательств стало известно, что минчанин ранее неоднократно выходил на балкон в обнаженном виде. Об этом сообщили очевидцы и предоставили подтверждающее видео.
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