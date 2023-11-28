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Международный форум "Ладошка" отметил десятилетие

Международный форум "Ладошка" в десятый раз объединил в Минске представителей духовенства, светского общества, средств массовой информации, волонтеров доброго сердца - всех, кто сохраняет и защищает семейные ценности.

Участники проекта создают анимационные и видеоролики, фото и художественные произведения, которые затем становятся социальной рекламой. Их авторов наградили во время торжественного вечера по случаю юбилея "Ладошки".

О тех, чье жизненное кредо - делать добрые дела во имя новой жизни, рассказала корреспондент АТН Наталья Бордиловская.Подробности в видео.

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