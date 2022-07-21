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"Бог войны" - белорусско-российский проект презентовали в Музее истории Великой Отечественной
Никто не забыт и ничто не забыто. В Музее истории Великой Отечественной войны презентовали временную экспозицию, посвященную 80-летию начала Сталинградской битвы и 78-летию основания Дня ракетных войск и артиллерии. Совместный белорусско-российский проект "Бог войны" подготовлен с участием Санкт-Петербургского военно-исторического музея артиллерии, инженерных и войск связи. В качестве экспонатов -документы, фотографии и телеграммы артиллеристов, участников битвы. Большая часть выставки - это личные вещи, письма Владимира Тарановича, уроженца Беларуси.
Таранович командовал артиллерией Сталинградского фронта. Если уточнить, сначала юго-восточный фронт был, а потом он был переименован в Сталинградский. За что я очень благодарен Музею Великой Отечественной войны, они пригласили меня поучаствовать в этой выставке, и я собрал, как мне кажется, наиболее интересные материалы, которые я сюда привез, и их можно здесь увидеть.
Самая главная задача - чтобы мы никогда не допустили это, чтобы на нашей земле всегда был мир и покой, чтобы понимали, какой ценой была завоевана эта победа, и что для этого надо, а главное - это сохранять историю, память о наших людях, беречь свою страну, беречь то, что принесла нам победа. И сегодня в нашей стране делается все возможное, чтобы сохранить память и достойно передать подрастающему поколению.
Намечен ряд переговоров с другими музеями России. Как минимум с пятью регионами принято решение о сотрудничестве и совместных экспозициях на 2023 год. Выставка же "Бог войны" продлится до 15 августа.
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