Богатый ассортимент и помощь волонтеров: в Минске продолжаются осенние ярмарки

В Беларуси стартовал традиционный сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Богатый выбор свежих овощей, фруктов и фермерской продукции предлагают во всех районах столицы. По традиции самые масштабные площадки развернулись у "Чижовка-Арены" и Дворца спорта.

Несмотря на капризы осенней погоды, на столичных ярмарках многолюдно. Ассортимент действительно широкий, а цены приемлемые. Свои лучшие товары предлагают сельхозпредприятия со всей страны, фермерские хозяйства и организации Белкоопсоюза. На прилавках - все разнообразие нового урожая: от овощей и ягод до мясных и рыбных деликатесов.

Для пожилых людей и маломобильных граждан волонтеры организовали доставку тяжелых сумок прямо к дому. Неравнодушная молодежь БРСМ в эти дни работает на ярмарках по всей стране.

Ежедневно по будням с 14:00 до 18:00 работает кол-центр

Ярмарки под открытым небом будут работать по выходным до 6 декабря. А для тех, кто хочет узнать адреса торговых ярмарок или получить сведения о работе волонтеров, ежедневно в республике по будням с 14:00 до 18:00 работает кол-центр.