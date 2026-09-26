Богатый урожай: осенние сельхозярмарки проходят в Беларуси

Традиционный марафон осенних сельскохозяйственных ярмарок 26-27 сентября охватил всю страну.

Богатое изобилие на прилавках - главный продовольственный итог этого урожайного года. Торговые ряды превратились в настоящие центры притяжения, где выгодные покупки совмещают с душевным общением. А чтобы сезонный шопинг был максимально комфортным и исключительно в радость, в республике развернули масштабную систему поддержки.

БРСМ организовал работу кол-центра, а на местах пожилым людям активно помогают молодежные волонтерские отряды.

Несмотря на капризы осенней погоды, на столичных ярмарках многолюдно. Ассортимент действительно широкий, а цены - доступные. Свои лучшие товары предлагают сельхозпредприятия со всей страны, фермерские хозяйства и организации Белкоопсоюза.

Самая большая площадка по традиции развернулась у "Чижовка-Арены". На прилавках - все разнообразие свежего урожая: от овощей и фруктов до мясных и рыбных деликатесов. Причем продукцию перед покупкой можно продегустировать.

осенняя ярмарка в Минске

Покупатели рассказали, что купили картошки для себя, а также перца для закатки - взяли красного и желтого, чтобы закатать. Один из них попробовал мед, конфитюр и хлеб. Перец, по его словам, стоит 3,5 рубля - прекрасная цена и хорошее качество, покупатели довольны.

Другие покупатели отметили, что овощи дешевле, чем в магазинах, и их радует, что люди выращивают именно свои продукты, свои овощи, все на своих огородах.

"Приехали мы из Слуцка, недалеко относительно. На прилавке у нас сегодня отдел солений, немножко свежих огурцов, еще вот последнее привозим да продаем. Собрали малину. Картошки много привезли, вкусную-вкусную картошку. Это семейное дело у нас. Тесть и теща занимаются этим около 20 лет, работают на огороде. Сейчас мы подключились с женой", - рассказал продавец.

"Доброе сердце": волонтеры БРСМ помогают с доставкой сельхозпродукции

Доставить тяжелые сумки прямо к дому или помочь сориентироваться на площадке, чтобы каждый ушел с полезной покупкой, - в этом посетителям помогают волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце". Вот она - добровольная безвозмездная доставка, да еще и с душой.

"Помогаем людям. Которые не могут донести тот же мешок картошки. Инвалидам, людям с ограниченными способностями, пожилым, бабушкам, дедушкам", - рассказали волонтеры.

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"Когда оказываешь внимание, становится тепло на душе. Я думаю, не только мне, например, но еще тепло оказывается человеку, которому помогаешь. Наши волонтеры движения "Доброе сердце" на каждой локации, на каждой ярмарке, которая, если говорить про город Минск, порядка 94 точек, где работают ярмарки, и там работают наши волонтеры. То есть они, можно сказать, курсируют по ярмарке, и также к ним может обратиться любой человек".

Северный регион Беларуси подключился к доброй инициативе

Неравнодушная молодежь помогает покупателям на ярмарках по всей стране. К доброй инициативе активно подключился и северный регион Беларуси.

Николай Дроздович, первый секретарь Витебского районного комитета БРСМ:

"На ярмарке помогают около 20 волонтеров, подходят к людям, предлагают свою помощь, донести покупки, доносят как до дома, как до машины, как до остановки".

Линия добрых дел: вся информация о ярмарках - в республиканском кол-центре

Чтобы ни один человек не остался без внимания, запущена и специальная горячая линия. Узнать подробную информацию о местах проведения ярмарок и работе волонтёрских групп можно по телефону республиканского кол-центра. Звонки принимаются по будням с 14:00 до 18:00.

Мини-маркеты под открытым небом будут принимать покупателей каждые выходные до 6 декабря.