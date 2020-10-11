Богатым урожаем сладкого золота могут похвастаться пчеловоды Полоцкого района

В этом году здесь собрали свыше 8 тонн меда. Пасеки есть в шести хозяйствах, но основной вал дает небольшое сельхозпредприятие "Полота". Здесь содержат три сотни пчелиных семей. Сейчас завершаются работы по подготовке трудолюбивых насекомых к зимовке - это самый ответственный период в жизни роя. Ольга Масловская отправилась на пасеку.









Редкий случай: середина осени, а на пасеке стоит гул

Теплый октябрь задержал и пчел, и пчеловодов. Специалисты завершают последние приготовления к самому ответственному для пчелиных семей периоду - зимовке. Как только температура воздуха приблизится к нулю, насекомые спрячутся в ульях.Людмила Ахраменок пчеловод с 15-летним стажем. Помнит, как в хозяйстве возрождали пасеку. 15 лет назад попали в государственную программу развития пчеловодства. Были закуплены домики, пчелиные семьи, инвентарь. Сегодня в Полоте самая большая в Полоцком районе пасека - на 300 семей. И самая щедрая.

От каждой пчелосемьи по 18 кг меда

Первый мед в хозяйстве получают уже в июне. Правда, этот год стал исключением - насекомых испугала холодная весна, ведь пчела очень чувствительна к капризам погоды. Но к сентябрю объемы медосбора стремительно стали расти - добрали вересковым нектаром.С апреля по октябрь улья путешествуют по территории района. Сначала их ставят вдоль полей с посевами гречихи и фацелии. В августе их перевозят в лес, где зацветает вереск.

Вересковый мед самый поздний