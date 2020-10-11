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Богатым урожаем сладкого золота могут похвастаться пчеловоды Полоцкого района
В этом году здесь собрали свыше 8 тонн меда. Пасеки есть в шести хозяйствах, но основной вал дает небольшое сельхозпредприятие "Полота". Здесь содержат три сотни пчелиных семей. Сейчас завершаются работы по подготовке трудолюбивых насекомых к зимовке - это самый ответственный период в жизни роя. Ольга Масловская отправилась на пасеку.
Редкий случай: середина осени, а на пасеке стоит гул
Теплый октябрь задержал и пчел, и пчеловодов. Специалисты завершают последние приготовления к самому ответственному для пчелиных семей периоду - зимовке. Как только температура воздуха приблизится к нулю, насекомые спрячутся в ульях.Людмила Ахраменок пчеловод с 15-летним стажем. Помнит, как в хозяйстве возрождали пасеку. 15 лет назад попали в государственную программу развития пчеловодства. Были закуплены домики, пчелиные семьи, инвентарь. Сегодня в Полоте самая большая в Полоцком районе пасека - на 300 семей. И самая щедрая.
От каждой пчелосемьи по 18 кг меда
Первый мед в хозяйстве получают уже в июне. Правда, этот год стал исключением - насекомых испугала холодная весна, ведь пчела очень чувствительна к капризам погоды. Но к сентябрю объемы медосбора стремительно стали расти - добрали вересковым нектаром.С апреля по октябрь улья путешествуют по территории района. Сначала их ставят вдоль полей с посевами гречихи и фацелии. В августе их перевозят в лес, где зацветает вереск.
Вересковый мед самый поздний
Темный, очень вязкий и с терпким привкусом, вересковый мед - хит продаж на осенних ярмарках. Пока руководитель ищет выгодные рынки сбыта сладкого золота, пчеловоды готовят улья к зимовке. Домики свозят на стационарную пасеку, обрабатывают от болезней. Пчел обязательно подкармливают. Делают это один раз в год - перед холодами. Для них готовят сироп из воды, сахара и отвара полыни. "Обед" заливают в специальные кормушки, обустроенные в каждом улье.Трудолюбивые насекомые и зимой не спят - находятся в постоянном движении, согревая улей. В морозы работники укроют домики специальными подушками, чтобы обеспечить пчеле комфорт до прихода весны.
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