Богатырев: Украина для США - это выгодное географическое положение под боком у России
Интерес третьих стран в наращивании напряженности на постсоветском пространстве виден невооруженным взглядом. Вашингтон пытался через цветные революции разместить свои силы поближе к России.Украина - самый успешный пример американского покровительства. Вот только для самих граждан такая дружба ничего хорошего не сулит. Ведь украинская земля - это в первую очередь для Запада не равноправный партнер, а плацдарм.
Таким мнением в эфире телеканала "НАШ" поделился политолог Даниил Богатырев.
Украина для Соединенных Штатов - это в первую очередь страна против России. Т.е. это выгодное географическое положение под боком у России, из которого можно против нее предпринимать какие-то действия или угрожать ей какими-то действиями. Вот это в первую очередь то, чем является Украина для Соединенных Штатов. Не союзник, не там страна третьего мира, которую нужно вытаскивать до уровня Европы, не что-то еще в этом роде, а просто плацдарм. Поэтому в накачке этого плацдарма оружием они заинтересованы, потому что это дает им определенные козыри на переговорах.
В экспертных кругах все чаще звучат мнения о том, что американскому руководству попросту плевать на Украину как на союзника. Вашингтон рассматривает страну лишь как близкий к Москве регион. Под руководством Штатов это противостояние будет продолжаться до последнего украинца. Но в Киеве это, похоже, решили не замечать.