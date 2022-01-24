Богатырев: Украина для США - это выгодное географическое положение под боком у России

Украина для Соединенных Штатов - это в первую очередь страна против России. Т.е. это выгодное географическое положение под боком у России, из которого можно против нее предпринимать какие-то действия или угрожать ей какими-то действиями. Вот это в первую очередь то, чем является Украина для Соединенных Штатов. Не союзник, не там страна третьего мира, которую нужно вытаскивать до уровня Европы, не что-то еще в этом роде, а просто плацдарм. Поэтому в накачке этого плацдарма оружием они заинтересованы, потому что это дает им определенные козыри на переговорах.

Даниил Богатырев, эксперт Украинского института политики