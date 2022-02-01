Богдан: Болеющие работники могут три дня оставаться дома без больничного

Наниматель вправе освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием на срок до трех календарных дней суммарно без предоставления работником листка нетрудоспособности, сообщает БелТА.

Это предусмотрено дополнениями в пункт 14 указа №143 "О поддержке экономики", регулирующий трудовые отношения, которые действуют с 8 января 2021 года.

По словам Елены Богдан, освобождение работников от труда на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники. Тем более что при легких формах острых респираторных вирусных инфекций иногда достаточно одного-трех дней, чтобы полечиться не посещая поликлиники.

Елена Богдан полагает, что эта норма будет востребована работниками, которые понимают, что болезненное состояние, скорее всего, не потребует долгого лечения, и найдут поддержку у своего нанимателя. "А нанимателей мы просим поддержать систему", - отметила председатель комитета.