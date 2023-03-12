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Богдан Цырдя: Милитаристская риторика Майи Санду крайне сильно напугала население
Никто из молдаван даже в страшном сне не мог представить, что можно и нужно решать конфликт силовым путем. Об этом в интервью "Главному эфиру" рассказал депутат парламента Молдовы от Партии социалистов Богдан Цырдя.
По его словам, у правящей партии "Действие и Солидарность" во главе с президентом Майей Санду мощная поддержка "соросят" (то есть сети Сороса, тысяч НКО), и самое главное - мощнейшая поддержка Запада. "На фоне этих геополитических разломов, которые сегодня видим в Украине, в Африке, в Сирии и так далее, милитаристская риторика партии власти, особенно Майи Санду, очень сильно усилилась. И она крайне сильно напугала население, многие просто убегают из страны. Граждане понимают, что мы то ли готовимся к войне, то ли хотим войну, то ли вступаем в войну. И все это, безусловно, сформировало реально панические настроения во всех сегментах общества", - отметил депутат.
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