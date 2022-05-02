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Богдан Цырдя: Молдавский народ находится на грани нищеты
Плоды своей недальновидной политики в виде заоблачных цен на энергоносители пожинает официальный Кишинев, который так долго и планомерно заигрывал с западными странами. Такое мнение высказал молдавский депутат от партии социалистов Богдан Цырдя. По мнению политика, энергокризис рискует окончательно угробить и без того слабую молдавскую экономику и довести население до нищеты.
Богдан Цырдя, депутат парламента Молдовы от партии социалистов:
Молдова на 100 % зависит от российского газа. Безусловно, в Молдове назревает серьезный и энергетический кризис, и политический кризис, потому что у нас цена на газ повысилась в течение одного года почти в 10 раз - со 125 долларов до 1 200 долларов за 1000 кубических метров. Цена на бензин выросла в два раза, она дороже в 2-3 раза, чем в России, и на 20-30 %, чем в Украине, которая находится в боевых действиях. Электричество киловатт подорожал в 2 раза - 2 лея 85. Для самой бедной страны Европы, я подчеркиваю, - это реально катастрофа. У нас уже обанкротились многие предприятия, у нас уже народ на грани нищеты.
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