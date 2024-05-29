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Богданов: Белорусским производителям необходимо активнее продвигаться на рынок ЕАЭС
Белорусским производителям необходимо активнее продвигаться на рынок ЕАЭС. Об этом в программе "Экономическая среда" заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов.
Государственные закупки - это огромный рынок бюджетных государственных денег. В Беларуси ежегодно он составляет около 19 млрд рублей, отметил глава ведомства.
Министр обратил внимание, что важно говорить не столько про сами госзакупки, сколько про систему их регулирования, про то, как страны тратят государственные деньги. "Система регулирования в Беларуси - это закон о государственных закупках товаров и соответствующее постановление Совета Министров, которые четко регламентируют, как необходимо проводить сами государственные закупки, определять те или иные его моменты", - сказал он.
Смотрите программу "Экономическая среда" ЗДЕСЬ
У Беларуси полностью гармонизировано законодательство с Евразийским экономическим союзом, отметил глава ведомства. По его словам, Беларусь даже в некоторых моментах опережает страны "пятерки".
Но нашим производителям надо больше шевелиться, считает Алексей Богданов. Рынок госзакупок ЕАЭС огромный - 190 млрд долларов. Беларусь, по его словам, на этот рынок поставляет товаров чуть больше, чем на 700 млн долларов. "Резервы колоссальные. Необходимо активнее продвигаться нашим поставщикам, производителям на рынок ЕАЭС и эту долю наращивать. В принципе мы это успешно делаем", - отметил он.
Алексей Богданов подчеркнул, что белорусские производители успешно увеличивают присутствие в госзакупках на внутреннем рынке. "Доля белорусских предприятий, производителей, в том числе производителей ЕАЭС, более 85 % в государственных закупках внутри нашей страны, - констатировал он.
Министр считает, что также активно необходимо действовать и на внешнем контуре.
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