Богданов: Донастройка работы системы госрегулирования цен в Беларуси во многом завершена

Мы поменяли подходы к контрольной деятельности, усилили координацию среди других госорганов по контрольной деятельности, а также сами увеличили контроль в два раза. По итогам прошлого года охватили проверками почти 6,5 тыс. торговых объектов. Общественный контроль в лице депутатов, Федерации профсоюзов Беларуси, региональных властей - это очень здорово, этопомогает нам охватить большее количество торговых объектов и понять, что происходит.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси