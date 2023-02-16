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Богданов: Донастройка работы системы госрегулирования цен в Беларуси во многом завершена

Справедливое ценообразование и четкие правила для всех участников торговой цепочки. Донастройка работы системы регулирования цен в стране во многом завершена. Последний пакет изменений в постановление № 713 снял ряд самых острых вопросов. Госорганам и субъектам торговли необходимо работать в установленном порядке. На это обращает внимание профильное ведомство.

Ко всему, усиленный контроль ситуации на потребительском рынке продолжится. В тесной связке с МАРТ рынок мониторят Комитет госконтроля, профсоюзы, депутатский корпус и региональные власти.

Мы поменяли подходы к контрольной деятельности, усилили координацию среди других госорганов по контрольной деятельности, а также сами увеличили контроль в два раза. По итогам прошлого года охватили проверками почти 6,5 тыс. торговых объектов. Общественный контроль в лице депутатов, Федерации профсоюзов Беларуси, региональных властей - это очень здорово, этопомогает нам охватить большее количество торговых объектов и понять, что происходит.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

В Беларуси сохраняется положительный тренд на замедление инфляции. Постановление № 713 действует уже на протяжении четырех месяцев.

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