Богданов: Инфляцию по итогам года в Беларуси удалось замедлить благодаря ценовому регулированию

Инфляцию по итогам года в Беларуси удалось замедлить до 12,8 % благодаря ценовому регулированию. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

В стране вступили в силу изменения в постановление Совмина № 713. Основные новации касаются корректировки принятия решений госорганами об изменении цены. Кроме того, детализируется информация, которая будет указываться в товарно-транспортных и товарных накладных. Изменения также коснутся товаров, которые реализуются в фирменной торговле.