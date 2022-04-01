Богданов: Ситуация на внутреннем рынке Беларуси с продуктами питания стабильная

Повлияет ли этот мировой ценовой хаос на нас? Уверен, что вы задаетесь таким вопросом. Его мы адресовали как раз тому, кто призван контролировать цены - министру МАРТ.

Ситуация на внутреннем рынке стабильная

По словам Алексея Богданова, ситуация на внутреннем рынке с продуктами питания стабильная. Ажиотаж на определенные товары, который наблюдался ранее, закончился. Выбор на полках магазинов широкий. Что касается цен, то мониторинги проходят в ежедневном режиме. В министерство также стекается информация от парламентариев, профсоюзов, Комитета госконтроля. Специалисты ведомства постоянно встречаются с торговлей и импортерами, чтобы выявить причины подорожания той или иной продукции. Часто влияют внешние факторы. Стоит задача минимизировать влияния извне.

На ситуацию на внутреннем рынке влияют и внешние факторы