Богданович: Президент ответил очень мудро, зачем обижать тех людей, которые отдали столько спорту

О хоккее в частности и спорте в целом говорили и во время Послания Президента к белорусскому народу и парламенту. Глава государства констатировал, что МОК потихоньку отступает от жестких требований. При этом допустил возможность участия белорусских спортсменов без государственного флага (подробности в видео).