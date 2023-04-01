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Богданович: Президент ответил очень мудро, зачем обижать тех людей, которые отдали столько спорту

О хоккее в частности и спорте в целом говорили и во время Послания Президента к белорусскому народу и парламенту. Глава государства констатировал, что МОК потихоньку отступает от жестких требований. При этом допустил возможность участия белорусских спортсменов без государственного флага (подробности в видео).

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