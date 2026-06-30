Сценарий в отношении Беларуси будет однозначно развиваться по пути эскалации, постоянно ускоряясь по экспоненте. Таким мнением в программе "Это другое" поделился замначальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

"Беларусь взяли в оборот в январе 2026 года, сразу после Люблинского саммита. До 2026 года Зеленский даже не обращал внимания на беглую оппозицию из Беларуси. Весь интерес проснулся как раз после 2026 года, когда в январе собрались Навроцкий, Зеленский, Науседа, ударили по рукам и решили: будем качать Беларусь. И даже заявили о том, что, дескать, следующий саммит проведем уже вчетвером. Недвусмысленно намекая как раз на нашу республику", - обратил внимание эксперт.

Дальше все развивалось по экспоненте. "Потом Зеленский встречался с Евротройкой: Стармером, Мерцем и Макроном. Вероятнее всего, там и были приняты меры воздействия в отношении нашей республики в рамках противостояния Российской Федерации. После этого основной задачей, которую они перед собой ставили, было убедить Трампа официально отказаться от Анкориджских соглашений. В принципе, на G7 это и происходило", - отметил Андрей Богодель.

Следующий этап, по его словам, после которого начнется конкретная эскалация, - это саммит НАТО в Анкаре. "Это все звенья одной цепи, которые взаимосвязаны и взаимоувязаны", - считает замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси.

Андрей Богдель расценивает риторику Зеленского и украинского высшего руководства, делающего заявления о похищении Президента Беларуси, как показатель их курса на эскалацию. "Зеленский - это не самостоятельная фигура на шахматной доске. Сегодня абсолютно всем заправляет Евротройка при явном лидерстве Лондона, - констатировал он. - Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин четко сказал, что сегодня все провокации, эскалация войны в Украине целиком зависят от Лондона. Лондон - руководитель. Посмотрите, сколько последний раз Зеленский посещал Британию и Лондон, сколько раз его принимал у себя Карл III. И это тоже является подтверждением того, откуда идет заказ, в том числе и на Беларусь".

Далее Андрей Богдель обратил внимание на звонок Макрона белорусскому Президенту, который состоялся сразу после военных учений с ядерной тематикой. "Глава государства сказал, что у нас нет лишних запасов калийных удобрений, которые мы могли бы им передать. То есть их интересует и экономическая составляющая", - отметил он.

"Как раз после встречи Евротройки и после G7 было нападение на белорусский автобус с детьми, который ехал по территории Брянской области, - подчеркнул он. - Причем сегодня уже точно известно, кто является бенефициаром и исполнителем. Это украинская сторона. На следующий день поступил ультиматум, связанный с ретрансляторами на нашей территории. Были эти ретрансляторы, не было этих ретрансляторов, никто не знает. Но сам факт, что потом Зеленский заявил о том, что Беларусь отключила ретрансляторы".

"Информационная среда, которая сегодня формируется вокруг нас, показывает, что есть необходимость оторвать от России последнего союзника, - считает эксперт. - Именно в этом контексте нужно рассматривать последующие действия - как элементы эскалации вооруженного конфликта с Россией. О примирении или мире речи не идет. Курс взят на дальнейшую эскалацию. Идет попытка создать для России полное политическое одиночество. И прежде всего удары наносятся точечно по ее союзникам".

"Германия сегодня сосредотачивает усилия вблизи нашей границы. Осуществляется переброска передовых пунктов управления в Латвию и Эстонию, где будут размещаться немцы, потому что французы и британцы четко поняли, кто может России по-настоящему противостоять по своим экономическим возможностям, военному потенциалу, военно-промышленному комплексу, историческим и территориальным претензиям в отношении России. Это единственная страна - Германия. Поэтому сегодня говорить о том, что мы можем ждать в ближайшее время мира, вряд ли", - заключил Андрей Богодель.