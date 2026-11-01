Богодель: Операция в Алешках доказала, что в условиях конфликта диалог ради спасения жизней возможен

Участие Беларуси в гуманитарной миссии в Алешках в очередной раз демонстрирует миролюбивый уклад нашего народа и приверженность гуманистическим целям, отмечают эксперты.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси:

"Сама по себе операция в Алешках - это уникальное событие, такая масштабная гуманитарная миссия в прифронтовом городе, что уже само по себе накладывает определенный отпечаток. Эта операция доказала, прежде всего, что даже в условиях острейшего конфликта диалог ради спасения жизни возможен. Мы стали очевидцами абсолютно уникального дипломатического компромисса. Здесь надо отметить, конечно же, роль первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп. Особое место в этой архитектуре спасения заняла Республика Беларусь. Наше государство в очередной раз подтвердило статус надежнейшей диалоговой площадки и, безусловно, логистического хаба. Организация как всегда была на очень высоком уровне".