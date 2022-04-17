Богослужение в честь Входа Господня в Иерусалим пройдет во Дворце искусства в рамках пасхального фестиваля "Радость"

Православный фестиваль "Радость" проходит в Минске. Организаторы форума отмечают беспрецедентное количество посетителей на главной площадке - во Дворце искусства. Там ежедневно проходят десятки мероприятий: мастер-классы и представления вертепа, кинопоказы и литературные встречи, беседы с духовенством и концертные программы. Также здесь можно приобрести подарки к праздникам.



"Радость" - международный проект. Его участники - православные из десятка стран мира. Благодаря зарубежным гостям белорусы знакомятся с традициями веры и расширяют свое представление о православной культуре разных народов. Форум близится к завершению. Сегодня финал - во Дворце искусства пройдет богослужение в честь Входа Господня в Иерусалим.