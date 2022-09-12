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Бокс, футбол, теннис, волейбол ученики осваивают вместе с родителями в Боровлянской школе № 3
Школьный спортивный сезон на старте! В учебных заведениях Минской области, кроме привычных уроков физкультуры, в расписании шестого школьного дня спартакиады и эстафеты. Так, в Боровлянской средней школе № 3 дали старт субботним семейным спортландиям и спортивным занятиям. Бокс, футбол, теннис, волейбол... Разные виды спорта ученики осваивают вместе с родителями, а своим примером их мотивируют приглашенные гости - знаменитые спортсмены нашей страны. Такая инициатива существует в Боровлянской школе пятый сезон. Каждую неделю занятия проходят по заранее спланированному расписанию, чтобы постепенно знакомить спортсменов-любителей с новыми спортивными направлениями.
Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы № 3: Мы добились больших успехов. У нас есть призер абсолютный. Первое место в республиканских соревнованиях по "Снежному снайперу". Наш учащийся. Конечно, у нас много побед в различных других видах спорта. Но чем уникален проект, каждый год мы стараемся привлекать спортсменов, которые добились больших успехов. Это и призеры Олимпийских игр, и призеры чемпионатов.
Спорт с самого детства очень необходимая вещь. Даже для здоровья. Если он не вырастет профессиональным спортсменом, он будет просто здоровым человеком. Нам проект очень нравится, мы его посещаем. Стараемся почти не пропускать. Это очень активно, позитивно проходит. Всей семьей участвуем.
Стадион, бассейн, тренажерный зал - для занятий спортом в 3-й Боровлянской школе создана необходимая инфраструктура. В ближайшее время откроется еще и новый зал для занятий боксом.
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