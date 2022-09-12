Бокс, футбол, теннис, волейбол ученики осваивают вместе с родителями в Боровлянской школе № 3

Анна Королевич, директор Боровлянской средней школы № 3: Мы добились больших успехов. У нас есть призер абсолютный. Первое место в республиканских соревнованиях по "Снежному снайперу". Наш учащийся. Конечно, у нас много побед в различных других видах спорта. Но чем уникален проект, каждый год мы стараемся привлекать спортсменов, которые добились больших успехов. Это и призеры Олимпийских игр, и призеры чемпионатов.